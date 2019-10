8,5 Prozent Rendite statt geschlossener Fonds

Die Geschichte des A380 ist schon kurios. Vor zehn Jahren als Superflieger gestartet, ist das Flugzeug aufs Abstellgleis geraten. Die Araber leisteten sich als letzte Airlines das Prestigeobjekt. Damit ist Schluß. Airbus hat die Produktion eingestellt und die ersten Maschinen werden schon verschrottet und ausgeschlachtet. Keine schöne Geschichte für Airbus, die Mitarbeiter in den Produktionshallen und Luftfahrtromantiker – hart trifft es aber auch die Käufer von geschlossenen Fonds, die sich mit dem A380 hohe Renditen versprachen. Egal ob Container, Flugzeuge oder Solaranlagen – man kann eigentlich nur abraten. Claus Hecking hat die Geschichte ausführlich für den Spiegel aufgeschrieben - hier. Für Anleger empfehlen wir weder Schiffe, Wälder oder Infrastrukturfonds, sondern beispielsweise einen Capped-Bonus auf den DAX. Die WKN GB2V1P zahlt in den kommenden 12 Monaten 8,5 Prozent Rendite beim kleinem Aufgeld. Dafür darf der DAX nicht unter 10400 Punkte fallen. Darunter fallen Verluste an, jedoch nicht mehr als beim Direktinvestment in den DAX. Via Flatex handeln Sie das Produkt für 0 Euro.

