Happy Birthday Warren Buffett!

Als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt hat Warren Buffett viele Fans. Seine Investmentholding Berkshire Hathaway ist ebenso erfolgreich. Die Aktien seines Unternehmens gelten immer noch als die teuersten. Mit seiner Investmentstrategie hat er über Jahrzehnte ein Vermögen aufgebaut. Aktuell belegt er Rang drei auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt mit einem Vermögen von rund 84 Milliarden US-Dollar. Doch was verbirgt sich hinter seinem Erfolg?

Das Orakel von Omaha wurde geboren

Geboren am 30. August 1930 in Omaha, erwies sich Buffett schon im frühen Kindesalter als geschäftstüchtig und konnte sich früh für Aktien begeistern. Er wurde als zweites Kind von Howard Buffett, Broker und späterer Kongressabgeordneter, geboren. Heute ist bekannt, dass Buffett bereits 1936 sein erstes Geld mit dem Verkauf von Coca-Cola Sixpacks verdiente. Zudem verkaufte er gebrauchte Golfbälle und vermietete Flipperautomaten. Mit elf Jahren kaufte er dann seine ersten Aktien und betrat seinen Weg zum Erfolg.

1951 beendete er erfolgreich sein Masterstudium in Ökonomie an der Columbia Business School. Nach seinem Studium verschlug es ihn an die Wall Street. Als Wertpapieranalyst sammelte er erste Erfahrungen an der Börse und konnte bereits wenige Jahre später mit seiner Kommanditgesellschaft sein Händchen für profitable Investitionen unter Beweis stellen. 1965 kaufte Buffett dann die Textilfirma Berkshire Hathaway, die er kurz darauf in eine Investmentholding umwandelte. Heute ist die A-Aktie von Berkshire Hathaway über 300.000 US-Dollar wert und damit die teuerste gehandelte Aktie weltweit.

Das Orakel von Omaha, wie Buffett genannt wird, ist mittlerweile einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren der Welt. Sein Vermögen von rund 84 Milliarden US-Dollar hat er insbesondere seiner Anlage-Strategie zu verdanken.

Buffett der Investmentguru: Seine Idole, seine Strategie

Buffett ist Verfechter des Value Investing nach Investment-Urvater und seinem Mentor Benjamin Graham und hat diese Investmentstrategie zu seinem Markenzeichen gemacht. Der Grundsatz dieser Strategie lautet: "Kaufe Qualität zum günstigen Preis". Man solle also nur in Unternehmen investieren, die sicher, qualitativ hervorragend und an der Börse unterbewertet sind.

Warren Buffett rät auch anderen Investoren einen Blick in Grahams Werke zu wagen und vor allem in schwierigen Zeiten sein Lieblingsbuch "Intelligent Investor" zur Hand zu nehmen. "Kapitel 8 und 20 sind seit mehr als 60 Jahren die Grundlage für meine Investitionen. Ich rate allen Investoren diese Kapitel zu lesen und sie jedes Mal, wenn der Markt besonders stark oder schwach ist, erneut zu lesen," so Buffett. Aber auch andere Investoren haben ihn in seiner weiteren Laufbahn beeinflusst. Er selbst sagte, dass ihn nach Benjamin Graham vor allem Philip Fisher und Charles Munger in seinem Investmentstil beeinflusst hätten.

Buffett widmete jeder geplanten Investition seine volle Aufmerksamkeit. Er setzte sich ausführlich mit dem jeweiligen Unternehmen auseinander und sammelte alle erdenklichen Informationen. Zudem konzentrierte er sich auf einige wenige Investitionen und handelte damit gegen die grundlegende Regel der Börse, sein Depot äußerst breit aufzustellen.

Mit Bescheidenheit zum Erfolg

Trotz seinem riesigen Vermögen und seinem sagenhaften Erfolg ist Warren Buffett ein sehr bescheidener und bodenständiger Mensch. Mit seinem Investor-Kollegen und Microsoft-Gründer Bill Gates hat er 2010 eine Kampagne namens "The Giving Pledge" einberufen. Die Initiative hat das Ziel, das Vermögen reicher Menschen nach ihrem Ableben an wohltätige Zwecke zu spenden. Demnach ist es nicht überraschend, dass Buffett bereits veranlasst hat, dass Teile seines Vermögens nach seinem Tod für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Er lebt noch immer glücklich in seinem einfachen Haus in Omaha und wird vermutlich noch viele weitere Jahre ein Vorbild für Investoren sein.

Redaktion finanzen.net

