Börse Frankfurt-News: Erstes Seminar von Frauen für Frauen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit einem speziell für Frauen gestalteten Seminar möchte die Capital Markets Academy der Deutschen Börse dazu ermuntern, sich mit den Themen Geldanlage, Finanzplanung und Altersvorsorge zu befassen.

12. Juni 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). "Verschiedene Studien kommen zu dem Schluss, dass sich Frauen im Gegensatz zu Männern weniger mit Geldanlage und Vermögensaufbau befassen, da ihnen häufig das Selbstvertrauen bei der langfristigen Verwaltung der Finanzen fehlt", sagt Edda Vogt, verantwortlich für die Anlegerkommunikation der Börse Frankfurt und Referentin der Capital Markets Academy. "Mit unserem neuen Seminarangebot wollen wir Frauen ermuntern, dem entgegenzuwirken. Vorkenntnisse sind natürlich nicht nötig." Mit der langjährigen Handelsblatt-Chefkorrespondentin und Buchautorin Jessica Schwarzer und Claudia Müller, Ökonomin und Gründerin des Female Finance Forum, stehen weitere bekannte und erfahrene Trainerinnen zur Verfügung.

Die Präsenzveranstaltung besteht aus drei Modulen, die auch einzeln buchbar sind. Im Modul I "Finanzen - eine weibliche Perspektive" werden Grundlagen der Geldanlage und Strategien für den selbstbestimmten Umgang mit Geld vermittelt. Das Modul II "Keine Angst vor der Börse" beschäftigt sich mit der Börse als Wirtschaftsfaktor, Börsenpsychologie und verschiedenen Anlageformen wie Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs. Mit Modul III geht es in die Praxis: Wie eröffne ich ein Depot? Wie finde ich ein für mich geeignetes Wertpapier? Wie gebe ich Kauf- und Verkaufsaufträge ein? Die Fragen werden anhand von praktischen Übungen geklärt.

Wer bereits vorab mit dem Thema in Berührung kommen möchte, kann am 24. Juni am kostenlosen Webinar "Beliebte Anfängerfehler an der Börse (und wie frau sie vermeiden kann)" teilnehmen. Anmeldung unter: target="_blank">www.boerse-frankfurt.de/webinare

Die Capital Markets Academy ist der Trainingsanbieter der Gruppe Deutsche Börse. In interaktiven Präsenzveranstaltungen mit hohem Praxisbezug sowie digitalen Lernformaten bietet die Capital Markets Academy Börsenwissen aus erster Hand.

Weitere Informationen zum Seminar "Finanzplanung und Geldanlage" gibt es auf academy.deutsche-boerse.com/seminarefuerfrauen.

12. Juni 2019, © Deutsche Börse AG

