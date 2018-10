Börse Frankfurt-News: Trading Masters - Wertpapierhandel zum Ausprobieren

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Wer sich erstmal spielerisch dem Börsenparkett nähern möchte, hat auch in diesem Herbst die Gelegenheit dazu. Mitte Oktober starten die Trading Masters mit dem Trainingslager in die achte Runde. Heute um 17 Uhr wird das Spiel bei einem Live-Webinar ausführlich erklärt.

16. Oktober 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Börsenspiele sind eine hervorragende Möglichkeit für Trading-Interessierte, erstmal auszuprobieren, nicht nur welche Wertpapiere sie handeln können, sondern auch, wie sie die Aufträge geschickt platzieren. Die Performance ist nachvollziehbar, der Wettbewerb bietet einen gewissen Ansporn und Anfänger bezahlen das Lehrgeld nicht mit echten Euros.

Die Frankfurter Zertifikatebörse unterstützt deswegen die Trading Masters. Ein wichtiges Element sind die kostenlosen Realtime-Preise, die bei einer echten Simulation mit einer sofortigen Ausführung der eigenen Orders im Spiel unter realistischen Marktbedingungen wie an der echten Börse auch unverzichtbar sind. So haben Einsteiger die Chance, etwas über Quotes, Limits, Liquidität und Handelsspannen zu lernen.

Ein Vorwurf an Börsenspiele ist häufig, dass Anleger in solchen Simulationen insbesondere mit gehebelten Papieren unrealistische Risiken eingingen, um die Chancen auf einen der vorderen Plätze zu erhöhen - es gibt ja nichts zu verlieren. Hier setzen die Trading Masters mit ihrem Punkte-System an, bei dem die Teilnehmer aktiv sein müssen und nicht alles auf eine Karte setzen können.

Tatsächlich geht es außerdem vielen Teilnehmern nicht ums Gewinnen des Spiels, sie sind froh über die Chance, die Börse einmal auszuprobieren, auch wenn sie auf den hinteren Plätzen der Rangliste landen.

Spekulieren üben mit Trainingslager und Akademie

Das Spiel startet Mitte Oktober mit der Akademie im Trainingslager, die Grundlagen in einzelnen Kapiteln vermittelt und von einer Webinarreihe ergänzt wird. Wer erfolgreich Wissenstest absolviert, bekommt dafür Punkte.

Gespielt wird in drei Phasen à jeweils einen Monat bis Ende März, nach deren Abschluss die Depots wieder auf Null gestellt werden. Die Performance im Spiel erarbeiten sich die Teilnehmer durch Gewinn-Trades, für die sie Trading-Punkte bekommen, wie auch für die Tests.

Gehandelt werden können deutsche Aktien der Auswahlindizes und internationale Bluechips aus Europa, USA und Japan sowie etliche Knock-out-Produkte und Optionsscheine für den extra Performance-Kick. Für Anleger wichtige Ordertypen wie Limit-, Stop- und One-Cancels-Other-Orders sind einsetzbar.

Das Spiel findet zum achten Mal statt. Vergangenes Jahr waren rund 16.000 Teilnehmer dabei, davon immerhin 40 Prozent über 40 Jahre, aber leider nur 16 Prozent Frauen.

Auch wenn man für die vorderen Plätze viel Zeit und Mut zum Risiko einsetzen muss, die Trading-Punkte und die begleitenden Webinare schaffen den edukativen Charakter des Spiels. Auf den hinteren Rängen bieten die Trading Masters eine prima Gelegenheit, aktiveres Anlegen an der Börse zu testen.

Auch dieses Spiel ist kostenlos, anmelden können Sie sich auf tradingmasters.de. Viel Erfolg!

16. Oktober 2018, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)