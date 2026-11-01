A-1: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
A-1 hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Beim Umsatz wurden 2,25 Milliarden INR gegenüber 631,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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