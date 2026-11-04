A B Infrabuild: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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A B Infrabuild hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 742,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 373,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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