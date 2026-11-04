A B Infrabuild: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 742,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 373,0 Millionen INR umgesetzt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.

A B Infrabuild hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf A B Infrabuild

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf A B Infrabuild

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung