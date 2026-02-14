A B Infrabuild stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

A B Infrabuild hat am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 839,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 717,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,300 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,08 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net