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A Infrastructure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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Aktien
A Infrastructure Ltd Registered Shs
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Charts | News | Analysen

A Infrastructure hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat A Infrastructure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 666,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 389,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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