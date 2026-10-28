A Infrastructure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

28.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat A Infrastructure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 666,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 389,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

A Infrastructure hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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