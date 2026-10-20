A-One Steels India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

20.10.26 06:35 Uhr

A-One Steels India lud am 19.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte A-One Steels India 2,40 INR je Aktie verdient.

A-One Steels India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net