A-tie: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

A-tie lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,83 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 843,4 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 756,7 Millionen JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 135,60 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A-tie 113,22 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat A-tie mit einem Umsatz von insgesamt 3,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net