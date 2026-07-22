A W Food Services of Canada legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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A W Food Services of Canada präsentierte in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,46 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A W Food Services of Canada 0,510 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat A W Food Services of Canada im vergangenen Quartal 70,8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte A W Food Services of Canada 68,8 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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