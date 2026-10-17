A W Food Services of Canada präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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A W Food Services of Canada präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
A W Food Services of Canada hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,710 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 79,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 71,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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