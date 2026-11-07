Aadhar Housing Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Aadhar Housing Finance präsentierte in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 7,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aadhar Housing Finance 6,16 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,48 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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