AAK Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AAK Un präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,23 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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