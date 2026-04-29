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Aanchal Ispat legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

30.04.26 06:35 Uhr

Aanchal Ispat lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -6,260 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 383,7 Millionen INR gegenüber 346,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -6,430 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Aanchal Ispat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 34,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,63 Millionen INR im Vergleich zu 1,51 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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