Aareal Bank erwartet schwieriges Jahr - Gewinn soll stabil bleiben

Frankfurt (Reuters) - Die Aareal Bank stellt sich nach einem Gewinnrückgang 2019 auf ein weiteres schwieriges Geschäftsjahr ein.

"Der Abwärtsdruck hat zugenommen", sagte Finanzchef Marc Heß am Dienstag. "Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das Umfeld in diesem Jahr einfacher ist als im vergangenen Jahr." Weder von Seiten der Regulierung noch bei den Zinserträgen sei mit einer Entlastung zu rechnen. Auch die sich ausbreitende Coronavirus-Krise könne Spuren im Geschäft der Bank hinterlassen. Dennoch strebt der Immobilienfinanzierer 2020 einen gleich bleibenden Gewinn an. 2019 sank der bereinigte Nettogewinn um mehr als fünf Prozent auf 145 Millionen Euro. Die Anleger erhalten daher eine um zehn Cent geringere Dividende von zwei Euro je Aktie.

Große Hoffnungen setzt die Aareal Bank auf ihre IT-Tochter Aareon, mit deren Software Wohnungsvermieter die Verwaltung von Immobilien und Mietzahlungen abwickeln. Umsatz und Ergebnis der Aareon sollen in diesem Jahr weiter zulegen, während das Neugeschäft in der klassischen Immobilienfinanzierung mit sieben bis acht Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau von 2019 liegen dürfte.

Der aktivistische Hedgefonds Teleios, der rund fünf Prozent an der Aareal Bank hält, drängt das Management seit Monaten zu einem Verkauf oder einer Abspaltung der IT-Tochter. Er will so den wahren Wert dieses Unternehmens offen legen. Vorstandschef Hermann Merkens hat allerdings mehrfach betont, an der Tochter vorerst festhalten zu wollen und sie durch Zukäufe zu stärken. Aareon ist für die Aareal nicht nur wichtig wegen der Erträge. Die Einlagen aus der Wohnungswirtschaft sind auch eine wichtige Refinanzierungsquelle für die Wiesbadener.

Der Zinsüberschuss des Aareal-Bank-Konzerns lag 2019 mit 533 Millionen Euro knapp unter dem Niveau des Vorjahres, der Provisionsüberschuss legte um sieben Prozent auf 229 Millionen Euro zu. Die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite stieg auf 90 (2018: 72) Millionen Euro. Auch die Kosten nahmen zu. Das Betriebsergebnis fiel um 22 Prozent auf 248 Millionen Euro. 2020 sollen Zins- und Provisionsüberschuss zusammengerechnet stabil bleiben, die Risikovorsorge soll zurückgehen.

Die Aktien der Aareal Bank sackten um 2,8 Prozent auf 27,47 Euro ab, allerdings schlugen sie sich damit besser als der gesamte MDax. Dieser rutschte wegen der zunehmenden Sorgen vor einer konjunkturellen Krise durch das Coronavirus um drei Prozent ab.