Aarti Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,68 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 74,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,00 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,65 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aarti Industries 2,91 INR je Aktie erwirtschaftet.

Aarti Industries hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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