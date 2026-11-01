Aarti Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Aarti Industries hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,65 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aarti Industries 2,91 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,68 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 74,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,00 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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