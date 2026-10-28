AAVAS Financiers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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AAVAS Financiers hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
AAVAS Financiers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,71 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,39 Prozent auf 7,37 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 22,78 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,33 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.net
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