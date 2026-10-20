DAX 25.106 -0,8%ESt50 6.081 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,79 +0,3%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.587 -0,6%Euro 1,1221 +0,1%Öl 110,9 +1,2%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ab 1. Januar

DHL-Aktie leichter: Tochter Deutsche Post erhöht Briefporto

DHL-Aktie leichter: Tochter Deutsche Post erhöht Briefporto

Die DHL-Tochter Deutsche Post erhöht zum 1. Januar das Briefporto für Privatkunden und bestimmte Geschäftskundenbriefe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.28 EUR -0.22 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll ab 1. Januar 2027 der Standardbrief in Deutschland 1,15 Euro anstatt wie bisher 95 Cent kosten. Die Entscheidung sei "vorbehaltlich der abschließenden Genehmigung durch die Bundesnetzagentur", die dem Konzern im Schnitt einen Preiserhöhungsspielraum von 20,35 Prozent für Briefe eingeräumt hat.

Werbung

Auch die Preise für Postkarten, Kompakt-, Groß- und Maxibriefe sowie Teilleistungen für Geschäftskunden sollen angehoben werden. Der internationale Standardbrief soll künftig 1,45 Euro kosten. Die neuen Briefpreise sollen bis Ende 2028 gelten, also insgesamt für zwei Jahre. Zu einem späteren Zeitpunkt will das Unternehmen über die künftigen Paketpreise für Privatkunden informieren.

Hintergrund der Anhebungen sind anhaltend sinkende Briefmengen bei gleichzeitig steigenden Personal-, Energie- und Infrastrukturkosten sowie jährliche Netz-Investitionen von rund 1 Milliarde Euro, sagte Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland im DHL-Konzern.

Neben den gesetzlich regulierten Briefpreisen hebt der Konzern zum 1. Januar 2027 auch die Preise für Geschäftskundenpakete an. Über die konkreten Änderungen will der Konzern die Geschäftskunden in den kommenden Wochen individuell informieren.

Werbung

Die Preisänderungen betreffen alle nur den Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland und seinen nationalen und internationalen Brief- und Paketversand. Nicht betroffen sei der DHL-Express-Versand, betonte der Konzern.

Bei DHL-Päckchen sind ab Januar 2027 Sendungsverfolgung und eine Haftung bis 20 Euro automatisch enthalten. Auch im internationalen Versand vereinfacht die Deutsche Post die Produkte.

Die DHL-Aktie verliert zeitweise via XETRA 0,55 Prozent auf 57,38 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, AIF

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
17.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.