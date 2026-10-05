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Ab 1. November wieder weniger Sitzplätze auf RE7

BERLIN (dpa-AFX) - Seit März stehen Fahrgästen der Regionalexpresslinie RE7 zwischen Dessau-Roßlau und Senftenberg über Berlin deutlich mehr Sitzplätze zur Verfügung - doch damit ist ab dem 1. November vorerst Schluss. Wie angekündigt werde dann die Kapazitätserweiterung wieder zurückgenommen, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) auf Anfrage mit.

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Derzeit werden die Züge an den Wochenenden sowie an den Feiertagen mit einem dreiteiligen Triebwagen ergänzt. Die Sitzplatzkapazität wird damit von zuvor 270 auf nun 420 erweitert. An Werktagen ist das in den Zügen von Dessau aus bis 17.00 Uhr der Fall, von Senftenberg aus bis 16.00 Uhr.

Das Angebot war von Beginn an als zeitlich begrenzt angekündigt worden. Wie genau die Kapazitäten ab November aussehen werden, blieb zunächst unklar. Der Fahrzeugeinsatz werde derzeit noch abgestimmt, hieß es. Neben der bestehenden Stadtbahnsperrung in Berlin müssten weitere Baumaßnahmen auf der Linie berücksichtigt werden.

Die gute Nachricht für Fahrgäste: Im kommenden Jahr soll die Sitzplatzerweiterung wiederkommen - ab Beginn der Osterferien./maa/DP/zb

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