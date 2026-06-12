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AB&Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

13.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB&Company Co.,Ltd. Registered Shs
1.204,00 JPY -9,00 JPY -0,74%
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AB&Company präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,67 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent auf 5,55 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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