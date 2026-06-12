AB&Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent auf 5,55 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,67 JPY je Aktie vermeldet.

AB&Company präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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