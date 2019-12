AB Foods und McDonald´s - Schwäche bald überwunden?

AB Foods ist im Zuckergeschäft, Lebensmittelhandel und in der Textilbranche tätig. Rund die Hälfte von Umsatz und Ergebnis steuert dabei die Billigtextilkette Primark bei. Dort setzt AB Foods weiter auf neue Filialen, was die Marge belastet. McDonald´s setzt ebenfalls auf neue Ladenkonzepte und der Aktienchart weist auf eine neue spannende Situation hin.

Der britische Mischkonzern Assoiciated British Foods (AB Foods) geht im neuen Geschäftsjahr 2019/2020 von unterschiedlichen Entwicklungen seiner Sparten aus. Vor allem für die Billigtextilkette Primark prognostiziert das Unternehmen einen leichten Rückgang der Marge. Konzernweit bestätigte AB Foods die Prognosen jedoch und sagt ein nicht näher beziffertes Ergebniswachstum je Aktie voraus.

Dafür verantwortlich zeichnen den Angaben zufolge die Bereiche Zucker und Lebensmittelhandel: Das Zuckergeschäft profitiert demnach vor allem von einer Erhöhung der Preise in der Europäischen Union sowie weiteren Kostensenkungen. Höhere Margen im Lebensmittelbereich garantiere eine effizientere Lieferkette vor allem bei Tee.

Bei Primark wiederum setzt AB Foods, bekannt etwa für Ovomaltine, indes auf weiteres Flächenwachstum, was die Marge belastet. Neue Filialen der Billigkette sollen etwa in Spanien und Frankreich entstehen. Primark steht etwa für 50 Prozent des AB Food-Umsatzes und auch für rund die Hälfte des Konzernergebnisses. Das neue Geschäftsjahr hat am 15. September begonnen.

Kursausbruch nach oben?

Auch McDonald´s will sein Lebensmittelgeschäft erneuern und baut derzeit sämtliche Restaurants um. Der Umbau hin zu einer stärkeren Digitalisierung ist in vollem Gang und hat die jüngsten Unternehmensergebnisse gestützt. Dennoch hat die Aktie in den vergangenen Wochen erheblich an Wert eingebüßt. Nun läuft der Aktienkurs in ein charttechnisches Dreieck hinein und steht vor einem Ausbruch. Die 200-Tagelinie (rot) steigt zwar noch an und signalisiert einen Bullenmarkt, aber die langfristige Aufwärtstrendlinie wurde knapp durchbrochen. Positiv ist ein ansteigender MACD (Momentum), der die jüngste Erholung stützt und auf einen Ausbruch nach oben hoffen lässt.

Am Erfolg von McDonald´s lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren.

