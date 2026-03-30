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Ab Herbst 2026 gibt es auch in Texas ein Hofbräuhaus

31.03.26 06:14 Uhr

HOUSTON/DALLAS (dpa-AFX) - Ab Herbst 2026 soll es auch im US-Bundesstaat Texas ein Hofbräuhaus geben. "Wir freuen uns sehr, bayerische Bierkultur in eine Region zu bringen, die von Gastfreundschaft, Unternehmergeist und kultureller Vielfalt geprägt ist", sagte Jörg Lehmann, Direktor des staatlichen Hofbräuhauses München anlässlich des Besuchs von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Houston. Als Standort wurde die Kleinstadt Addison mit weniger als 20.000 Einwohnern in der Metropolregion Dallas-Fort Worth ausgewählt, eine der am schnellsten wachsenden Regionen der USA.

Söder lobte das Hofbräuhaus als einen der erfolgreichsten Botschafter Bayerns in der Welt, dem es bisweilen besser als Politikern gelinge, die kulturellen Verbindungen in alle Welt zu vertiefen. Ähnlich hat sich Söder in der Vergangenheit etwa auch zum Fußballverein FC Bayern München und dem Oktoberfest geäußert. Jedes Jahr besuchen gerade auch viele Touristen aus den USA das Hofbräuhaus in München.

Lehmann erinnerte daran, dass 1902 in New York der erste Auslandsstandort eröffnet wurde. Inzwischen gibt es weltweit bereits zehn Niederlassungen des Hofbräuhauses - darunter in Dubai, China, Brasilien und anderen großen US-Metropolregionen./had/DP/zb