AB Igrene: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
AB Igrene hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
AB Igrene hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,050 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,070 SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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