AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Aktienanalysen

Im letzten Monat wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

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Im April 2026 haben 9 Analysten eine Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vorgenommen.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 77,11 EUR beziffert, während der aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Kurs an der Börse EBR bei 62,60 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 87,00 EUR 38,98 28.04.2026 UBS AG 78,00 EUR 24,60 27.04.2026 Bernstein Research 87,00 EUR 38,98 20.04.2026 Jefferies & Company Inc. 73,00 EUR 16,61 13.04.2026 Jefferies & Company Inc. 75,00 EUR 19,81 09.04.2026 Bernstein Research 83,00 EUR 32,59 08.04.2026 Deutsche Bank AG 63,00 EUR 0,64 07.04.2026 UBS AG 75,00 EUR 19,81 07.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 73,00 EUR 16,61 02.04.2026

Redaktion finanzen.net