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Aktienanalysen

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

30.04.26 18:00 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
64,20 EUR 0,70 EUR 1,10%
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Im April 2026 haben 9 Analysten eine Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vorgenommen.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 77,11 EUR beziffert, während der aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Kurs an der Börse EBR bei 62,60 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research87,00 EUR38,9828.04.2026
UBS AG78,00 EUR24,6027.04.2026
Bernstein Research87,00 EUR38,9820.04.2026
Jefferies & Company Inc.73,00 EUR16,6113.04.2026
Jefferies & Company Inc.75,00 EUR19,8109.04.2026
Bernstein Research83,00 EUR32,5908.04.2026
Deutsche Bank AG63,00 EUR0,6407.04.2026
UBS AG75,00 EUR19,8107.04.2026
JP Morgan Chase & Co.73,00 EUR16,6102.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
28.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
27.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
20.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
13.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
27.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
20.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
13.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
27.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

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