AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April
Im letzten Monat wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Werte in diesem Artikel
Im April 2026 haben 9 Analysten eine Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vorgenommen.
8 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 77,11 EUR beziffert, während der aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Kurs an der Börse EBR bei 62,60 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|87,00 EUR
|38,98
|28.04.2026
|UBS AG
|78,00 EUR
|24,60
|27.04.2026
|Bernstein Research
|87,00 EUR
|38,98
|20.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|73,00 EUR
|16,61
|13.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|75,00 EUR
|19,81
|09.04.2026
|Bernstein Research
|83,00 EUR
|32,59
|08.04.2026
|Deutsche Bank AG
|63,00 EUR
|0,64
|07.04.2026
|UBS AG
|75,00 EUR
|19,81
|07.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|73,00 EUR
|16,61
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images