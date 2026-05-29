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Monats-Einschätzungen

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

31.05.26 18:00 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
68,66 EUR -2,68 EUR -3,76%
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Im Mai 2026 haben 14 Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie analysiert.

13 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 83,35 EUR beziffert, während sich der aktuelle EBR-Aktienkurs von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) auf 71,04 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--21.05.2026
Bernstein Research88,00 EUR23,8719.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.85,00 EUR19,6507.05.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR12,4407.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)89,00 EUR25,2806.05.2026
Barclays Capital94,00 EUR32,3206.05.2026
UBS AG85,00 EUR19,6506.05.2026
Deutsche Bank AG68,00 EUR-4,2806.05.2026
Bernstein Research88,00 EUR23,8706.05.2026
RBC Capital Markets79,00 EUR11,2005.05.2026
RBC Capital Markets85,00 EUR19,6505.05.2026
Bernstein Research87,00 EUR22,4705.05.2026
Barclays Capital93,00 EUR30,9105.05.2026
Jefferies & Company Inc.73,00 EUR2,7605.05.2026
JP Morgan Chase & Co.73,00 EUR2,7605.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
21.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) KaufenDZ BANK
19.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
07.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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07.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
07.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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