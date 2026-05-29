AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Monats-Einschätzungen

Die Bewertungen der Analysten für die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Im Mai 2026 haben 14 Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie analysiert.

13 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 83,35 EUR beziffert, während sich der aktuelle EBR-Aktienkurs von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) auf 71,04 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 21.05.2026 Bernstein Research 88,00 EUR 23,87 19.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 85,00 EUR 19,65 07.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,88 EUR 12,44 07.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 89,00 EUR 25,28 06.05.2026 Barclays Capital 94,00 EUR 32,32 06.05.2026 UBS AG 85,00 EUR 19,65 06.05.2026 Deutsche Bank AG 68,00 EUR -4,28 06.05.2026 Bernstein Research 88,00 EUR 23,87 06.05.2026 RBC Capital Markets 79,00 EUR 11,20 05.05.2026 RBC Capital Markets 85,00 EUR 19,65 05.05.2026 Bernstein Research 87,00 EUR 22,47 05.05.2026 Barclays Capital 93,00 EUR 30,91 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 73,00 EUR 2,76 05.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 73,00 EUR 2,76 05.05.2026

Redaktion finanzen.net