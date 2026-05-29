AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Die Bewertungen der Analysten für die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 14 Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie analysiert.
13 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 83,35 EUR beziffert, während sich der aktuelle EBR-Aktienkurs von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) auf 71,04 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
|Bernstein Research
|88,00 EUR
|23,87
|19.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|85,00 EUR
|19,65
|07.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|12,44
|07.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|89,00 EUR
|25,28
|06.05.2026
|Barclays Capital
|94,00 EUR
|32,32
|06.05.2026
|UBS AG
|85,00 EUR
|19,65
|06.05.2026
|Deutsche Bank AG
|68,00 EUR
|-4,28
|06.05.2026
|Bernstein Research
|88,00 EUR
|23,87
|06.05.2026
|RBC Capital Markets
|79,00 EUR
|11,20
|05.05.2026
|RBC Capital Markets
|85,00 EUR
|19,65
|05.05.2026
|Bernstein Research
|87,00 EUR
|22,47
|05.05.2026
|Barclays Capital
|93,00 EUR
|30,91
|05.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|73,00 EUR
|2,76
|05.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|73,00 EUR
|2,76
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Anheuser-Busch InBev