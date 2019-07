AB InBev verkauft Australien-Tochter, prüft Asien-IPO aber weiter

GO

Heute im Fokus

DAX startet fester -- Börsen in Fernost deutlich im Plus -- BMW ernennt Zipse zum neuen Vorstandschef -- Software AG senkt Umsatzprognose -- Bayer, Sartorius, Microsoft, Boeing im Fokus

BMW und Tencent bauen gemeinsames Datenzentrum in China. Fortum steigert Gewinn überproportional. AB Inbev verkauft Australien-Geschäft. Munich Re erzielt Milliarden-Gewinn. Wirecard übernimmt viele Kartenzahlungen in deutschen Aldi-Märkten. Scout24 kündigt Aktienrückkauf an.