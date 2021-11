Ab Mittwoch gelten in NRW schärfere Corona-Regeln

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen gelten von Mittwoch an im Freizeit- und Kulturbereich flächendeckend Zugangsbeschränkungen für Erwachsene, die nicht geimpft oder genesen sind. Das kündigte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung der aktualisierten Corona-Schutzverordnung in Düsseldorf an./beg/dot/vd/mhe/DP/stw