Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Qantas: Daten von Millionen Qantas-Kunden nach Cyberangriff öffentlich. Deal mit US-Regierung: AstraZeneca bekommt Zollnachlass für Preissenkungen in USA. Warburg Pincus plant Millionen-Übernahme von PSI Software. Oddo hebt den Daumen für SUSS MicroTec. Alibaba investiert massiv in Cloud- und KI-Technologien. HOCHTIEF sichert sich großen Nuklearauftrag in Großbritannien.