Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusVor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz enttäuscht -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Xiaomis YU7 zieht in China klar an Teslas Model Y vorbei. Airbnb: Erlöse überzeugen. Pinterest-Gewinnanstieg reicht Anlegern nicht. Coinbase mit Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen. LOréal schwächelt im Luxusgeschäft und in China. JENOPTIK: Wachstum angestrebt. Lufthansa: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wo werden Ihrer Meinung nach die wettbewerbsfähigsten Elektrofahrzeuge hergestellt?