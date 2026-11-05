ABB bestätigt Blockade des Robotik-Verkaufs durch China
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Von Fabiana Negrin Ochoa
DOW JONES--ABB ist beim geplanten Verkauf des Robotik-Geschäfts an die japanische Softbank ausgebremst worden. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, haben die chinesischen Behörden den Verkauf des Robotik-Geschäfts in China blockiert.
ABB hat den Verkauf an den japanischen Technologie-Investor zu einer Bewertung von 5,375 Milliarden US-Dollar im Oktober vergangenen Jahres vereinbart. Die beiden Unternehmen arbeiten laut ABB "konstruktiv" an der Transaktion.
Die Financial Times hatte zuvor über das Veto Chinas berichtet.
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DJG/DJN/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 03:02 ET (08:02 GMT)
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