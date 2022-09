ABB bildet 325 Mio USD Rückstellung in 3. Quartal für Kusile

ZÜRICH (Dow Jones)--ABB's Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit wird im dritten Quartal durch eine Rückstellung in Höhe von 325 Millionen US-Dollar belastet. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, führt es derzeit Gespräche mit den zuständigen Behörden über noch offene Angelegenheiten im Zusammenhang mit einem 2015 vergebenen Projekt in Südafrika, dem Kusile-Projekt. Dafür wird ABB eine nicht-operative Rückstellung in Höhe von rund 325 Millionen Dollar bilden. Auf Grundlage dieser Gespräche geht ABB davon aus, dass keine wesentlichen zusätzlichen Rückstellungen dafür gebildet werden müssen.

In den Folgequartalen rechnet der Konzern mit entsprechenden Auswirkungen auf den Cashflow.

Das Unternehmen teilte weiter mit, es arbeite weiterhin vollumfänglich mit den zuständigen Behörden zusammen "und hofft, in naher Zukunft eine endgültige Einigung erzielen zu können".

September 30, 2022