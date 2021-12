ABB hebt Wachstumsziel an - E-mobility-Börsengang weiter im Blick

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Industriekonzern ABB hat sein Wachstumsziel angehoben. Wie die ABB Ltd im Vorfeld ihres Kapitalmarkttages mitteilte, lautet die Zielvorgabe für das Umsatzwachstum nun auf 4 bis 7 Prozent über den Konjunkturzyklus. Die Zielvorgabe für die operative EBITA-Marge passte ABB auf mindestens 15 Prozent ab 2023 an. Zuvor hatte der Technologiekonzern ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und eine Marge in der oberen Hälfte einer Zielspanne von 13 bis 16 Prozent ab 2023 angepeilt.

ABB begründete den gestiegenen Optimismus zum Umsatzwachstum nicht nur mit den führenden globalen Geschäftsbereichen und dem dezentralisierten Betriebsmodell, sondern auch mit wichtigen langfristigen Trends, von denen das Unternehmen profitieren will. So sei die Energieeffizienz ein wichtiger Treiber der Dekarbonisierung der Wirtschaft, einschließlich der Industrie, während der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und steigende Arbeitskosten die Nachfrage nach Automatisierung in der Industrie und anderen Sektoren förderten, erklärte ABB.

Derzeit seien rund 60 Prozent der Divisionen im Wachstumsmodus, hieß es weiter, was bedeute, dass sie sowohl organisches Wachstum als auch Übernahmen anstreben würden. ABB geht davon aus, fünf oder mehr kleine bis mittlere Akquisitionen jährlich zu tätigen.

"Die Auftragssituation ist weiterhin, robust und wir erwarten eine positive Marktdynamik im Geschäftsjahr 2022", sagte CEO Björn Rosengren. "Dennoch müssen wir weiterhin die Störungen in der Lieferkette bewältigen und erwarten, dass die Kundenlieferungen höchstwahrscheinlich im vierten Quartal und mindestens auch zu Beginn des neuen Jahres beeinflusst werden."

Wie ABB außerdem mitteilte, arbeitet der Konzern weiterhin auf einen Börsengang der Division E-mobility hin. Die rechtliche Trennung dürfte im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden, und bei weiterhin günstigen Marktbedingungen könnte im ersten Halbjahr 2022 eine Börsennotierung in der Schweiz angestrebt werden, hieß es. ABB will eine Mehrheitsbeteiligung an dem künftigen börsennotierten Unternehmen behalten.

December 07, 2021 02:17 ET (07:17 GMT)