ABB investiert 280 Millionen US-Dollar in Robotik-Produktion in Schweden

ZÜRICH (Dow Jones)--ABB will 280 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Produktionskapazität und die Modernisierung seines europäischen Robotikzentrums in Schweden investieren. Wie der Schweizer Technologiekonzern mitteilte, soll ein neuer integrierter Robotik-Campus an seinem bestehenden Standort in Vasteras gebaut werden, der neun Gebäude aus dem Jahr 1974 ersetzen wird. Die Bauarbeiten sollen 2024 und der neue Campus Ende 2026 eröffnet werden.

Mit dem Projekt in Schweden will ABB seine Produktionskapazitäten um 50 Prozent erweitern und damit den wachsenden europäischen Markt besser bedienen. In der bestehenden Anlage werden bereits rund 95 Prozent der Roboter hergestellt, die ABB in Europa verkauft, sagte Konzernchef Bjorn Rosengren.

Insgesamt hat ABB nach Fertigstellung damit seit 2018 450 Millionen US-Dollar in die Verbesserung seiner drei Robotikstandorte investiert - einschließlich seines asiatischen Standorts in Shanghai und seines Standorts in Auburn Hills in den USA.

