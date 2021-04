ABB sieht Umsatzplus 2021 bei rund 5% oder höher

Werbung

Asiens Börsen uneinheitlich -- Drägerwerk optimistischer für Gesamtjahr -- Aareal-Bank-Aufsichtsrat weist Rücktrittsforderung erneut zurück -- ABB übertrifft Erwartungen

RWE und H2U arbeiten am Aufbau eines globalen Wasserstoffhandels. Nordex erhält im ersten Quartal weniger Aufträge. Fraport-Verkehrszahlen bleiben im März auf niedrigem Niveau. J&J-Impfstopp in den USA: Beratergremium vertagt sich. Dell spaltet VMware-Beteiligung ab. AUDI will mit Elektro-SUV Q4 in der Kompaktklasse punkten. Elfmeter verstärkt BVB-Frust über Abschied aus der Champions League.