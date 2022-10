ABB-Spin-off Accelleron bei Marktdebüt 1,73 Mrd CHF wert

Von Ed Frankl und Cecilia Butini

ZÜRICH (Dow Jones)--Accelleron Industries AG, das Spin-off von ABB, war am Montag bei ihrem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange rund 1,73 Milliarden Franken wert. Die Accelleron-Aktien begannen den Handel bei 18 Franken, während die ABB-Aktien im Eröffnungsgeschäft um 3,5 Prozent fielen. Accelleron ist ein Anbieter von Turboladertechnologien und Optimierungslösungen für Motoren von 500 kW bis zu über 80 MW. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 750 Millionen US-Dollar. Aktuell verliert der Accelleron-Kurs 27,2 Prozent.

