ABB übernimmt Münchner Smart-Home-Spezialisten Eve Systems

MÜNCHEN/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) hat den Münchner Smart-Home-Anbieter Eve Systems GmbH übernommen. Das teilten beide Unternehmen am Montag in München und Zürich mit. Durch die Übernahme werde ABB zu einem führenden Anbieter von Smart-Home-Produkten, die auf den neuen technischen Standards "Matter" und "Thread" für eine systemübergreifende Zusammenarbeit und Drahtloskonnektivität basieren. Eve produziert Smart-Home-Geräte wie fernsteuerbare Steckdosen, Lampen, Rollo-Motoren, Wetterstationen und andere Sensoren, die in einem vernetzten Zuhause eingesetzt werden können.

"Eve ist im Smart-Home-Markt ein "Hidden Champion", also ein Marktführer im Verborgenen", sagte Jerome Gackel, Vorstandschef von Eve Systems. "Unser Ziel ist es, nun ein sichtbarer Champion zu werden." Im Smart-Home-Markt komme es darauf an, eine gewisse kritische Größe zu haben. Sein Unternehmen habe vor der Alternative gestanden, privates Beteiligungskapital für den notwendigen Expansionskurs aufzunehmen oder einen starken Unternehmenspartner zu finden. "Wir konnten keinen besseren Partner als ABB finden."

ABB verwies darauf, das Portfolio von Eve erlaube es dem Unternehmen, die sichere, intelligente und energieeffiziente Sanierung von Wohnungen und Gebäuden zu beschleunigen. ABB sei bereits stark in der Hausautomatisierung und in der Industrie vertreten, sagte Lu Han von ABB Building & Home Automation Solutions. Das gelte auch für den Bereich der Wohngebäude und den damit verbundenen Anwendungen. Zu den finanziellen Details der Transaktion wurden keine Angaben gemacht./chd/DP/men