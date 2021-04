ABB übertrifft im 1. Quartal Erwartungen und erhöht Prognose

(Technische Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Industriekonzern ABB hat überraschend Erstquartalszahlen vorgelegt, da diese besser ausgefallen sind als am Markt und auch vom Unternehmen selbst erwartet. Insbesondere in den letzten Märzwochen habe sich das Geschäft deutlich belebt, teilten die Schweizer mit. Die Nachfrage im ersten Quartal dürfte durch den kundenseitigen Aufbau von Lagerbeständen gestützt worden sein, der mit Engpässen in der Komponentenbeschaffung und steigenden Rohstoffpreisen in der Industrie zusammenhängt. Die Jahresprognose hob der Konzern an.

Den Auftragseingang gab ABB im Quartal mit 7,750 Milliarden US-Dollar an, ein Anstieg um 6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 11 Prozent auf 6,900 Milliarden Dollar zu. Die operative EBITA-Marge gab ABB mit 13,5 Prozent an, deutlich mehr als die 10,2 Prozent vor Jahresfrist.

Dank der guten Entwicklung hob ABB die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 an und erwartet nun ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes von mindestens 5 Prozent. Bislang hatte ABB ein Umsatzwachstum weitgehend innerhalb des langfristigen Zielkorridors angekündigt, der ein Plus von 3 bis 5 Prozent im Jahresdurchschnitt über Konjunkturzyklus hinweg vorsieht. Zudem rechnet das Unternehmen für das zweite Halbjahr 2021 mit einer Erholung seines auf die Prozessindustrie bezogenen Geschäfts.

ABB veröffentlicht die vollständigen Ergebnisse des ersten Quartals am 27. April 2021. Bis dahin will das Unternehmen keine weiteren Angaben zu diesen Quartalsergebnissen machen.

