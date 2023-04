ABB wächst weiter und will sich von NYSE zurückziehen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat im Auftaktquartal sowohl den Umsatz als auch seinen Gewinn gesteigert und dabei auch einen etwas höheren Auftragseingang erzielt. Für das laufende Zweitquartal stellte ABB ein gegenüber dem Vorjahresquartal zweistelliges Wachstum beim vergleichbaren Umsatz und darauf gestützt eine verbesserte operative EBITA-Marge in Aussicht. Im Gesamtjahr 2023 erwarten die Schweizer trotz der gegenwärtigen Unsicherheit am Markt ein Plus beim vergleichbaren Umsatz von "mindestens 10 Prozent" und die Verbesserung der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahr.

Zudem kündigte ABB am Dienstag an, seine Aktien von der New Yorker Börse nehmen zu wollen. Der Hauptgrund liegt laut ABB darin, dass der Zugang zu internationalen Aktienmärkten seit der US-Notierung im Jahr 2001 durch den digitalen Handel auf verschiedenen Plattformen breiter geworden sei.

ABB berichtete im ersten Quartal einen Auftragseingang von 9,45 Milliarden US-Dollar, das war ein Plus von 1 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 7,86 Milliarden Dollar zu. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit wuchs um 40 Prozent auf 1,198 Milliarden Dollar. Das operative EBITA erreichte 1,27 (Vorjahr: 0,997) Milliarden Dollar.

