ABB will mit Stromnetz-Erlösen in Kürze Aktienrückkauf starten

FRANKFURT (Dow Jones)--ABB hat den vor anderthalb Jahren vereinbarten mehrheitlichen Verkauf seines Stromnetze-Geschäfts an den japanischen Hitachi-Konzern abgeschlossen. Den Nettoerlös aus der Transaktion von bis zu 7,8 Milliarden Dollar will der Schweizer Elektrotechnikkonzern wie geplant an seine Aktionäre ausschütten.

Nach Veröffentlichung der Halbjahresbilanz am 22. Juli soll zunächst ein Programm zum Rückkauf von 10 Prozent des Aktienkapitals gestartet werden, wie ABB mitteilte. Bis zur nächsten Hauptversammlung Ende März 2021 sollen rund 180 Millionen Aktien zurückgekauft sein. Anschließend will der Konzern sie einziehen.

Hitachi hat 80,1 Prozent der ABB-Sparte Power Grids übernommen. Binnen drei Jahren können die Schweizer auf Verlangen auch den Rest an Hitachi losschlagen.

July 01, 2020 06:12 ET (10:12 GMT)