Abbott Laboratories Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

18.07.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abbott Laboratories Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,43 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 15,43 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 0,73 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Abbott Laboratories Un hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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