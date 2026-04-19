Abbott Laboratories Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Abbott Laboratories Un hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,73 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abbott Laboratories Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,43 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 15,43 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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