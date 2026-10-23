DAX 25.372 -1,1%ESt50 6.087 -1,9%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.932 +0,7%Euro 1,1206 -0,1%Öl 114,2 +0,9%Gold 4.020 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Abbott Laboratories Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abbott Laboratories UnSponsored Canadian Depository Receipt Hedged
11.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Abbott Laboratories Un hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,74 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Abbott Laboratories Un 1,29 CAD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,22 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Abbott Laboratories Un einen Umsatz von 15,66 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Abbott Laboratories Un Aktie News

Werbung

Abbott Laboratories Un Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Abbott Laboratories Un nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.