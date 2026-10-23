Abbott Laboratories Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Abbott Laboratories Un hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,74 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Abbott Laboratories Un 1,29 CAD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,22 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Abbott Laboratories Un einen Umsatz von 15,66 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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