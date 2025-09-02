AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von AbbVie hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 211,93 USD.

Die AbbVie-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 211,93 USD. Bei 213,42 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die AbbVie-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 211,92 USD ab. Bei 212,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 89.220 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 218,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (163,90 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 22,66 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,29 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,04 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab