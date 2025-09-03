AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 213,42 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 213,42 USD zu. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 213,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.717 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 2,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Mit Abgaben von 23,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.
Am 31.07.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,42 Mrd. USD im Vergleich zu 14,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht.
Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,04 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
