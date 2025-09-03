AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Abend an Fahrt

Blick auf AbbVie-Kurs

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 212,39 USD zu. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 214,16 USD zu. Mit einem Wert von 212,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.704 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (218,60 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 163,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 22,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,54 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

