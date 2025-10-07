AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verliert am Nachmittag

So bewegt sich AbbVie

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 229,85 USD abwärts.

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 229,85 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 227,98 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 231,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 129.817 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 28,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,52 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

