AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 208,84 USD.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 208,84 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 207,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 210,94 USD. Zuletzt wurden via New York 122.272 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,67 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Mit einem Kursverlust von 21,52 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 15,42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab