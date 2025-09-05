DAX23.741 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.358 -0,1%Nas21.828 +0,6%Bitcoin95.532 +0,7%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.631 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Fokus auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

08.09.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 208,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
180,80 EUR 0,40 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 208,84 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 207,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 210,94 USD. Zuletzt wurden via New York 122.272 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,67 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Mit einem Kursverlust von 21,52 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 15,42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen