AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 231,77 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 231,77 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 233,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,27 USD. Bisher wurden via New York 93.572 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 41,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,77 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 15,42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,98 USD je Aktie belaufen.

