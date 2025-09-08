AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf AbbVie-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 219,32 USD abwärts.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 219,32 USD. In der Spitze büßte die AbbVie-Aktie bis auf 218,43 USD ein. Mit einem Wert von 219,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 93.052 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,70 USD. Mit einem Zuwachs von 1,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 25,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab