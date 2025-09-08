AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend mit roter Tendenz

AbbVie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 219,87 USD ab.

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 219,87 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 218,43 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203.734 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 221,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 0,83 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,52 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

